Produtores pedem ações para atender o semiárido

Com a iminência de corte de recursos por parte do governo federal e de agravamento da seca em 2016, os produtores do semiárido baiano aguardam por políticas públicas que considerem o diferencial climático do Nordeste.

"Mais do que subsídios, precisamos de ações regionais de desenvolvimento", afirmou, nesta segunda-feira, 14, o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e da federação baiana (Faeb), João Martins, que ainda fez duras críticas à atuação do Banco do Nordeste. "A instituição, que foi criada para atuar como uma agência de desenvolvimento regional, não passa hoje de um banco como outro qualquer", declarou Martins.

As queixas do presidente da CNA foram feitas durante a abertura, em Salvador, do Agropec, considerado o maior seminário dos setores de agricultura e pecuária do país e que, este ano, tem como tema o semiárido.

As incertezas quanto ao futuro das atividades agropecuárias na região mais árida do país tornaram a segunda edição do evento especialmente concorrida: do público esperado de 1.500 presidentes de sindicatos rurais e produtores em geral do Nordeste, 1.800 acabaram sendo inscritos, ampliando para 2.500 participantes na abertura do evento. "Tivemos que, além do auditório principal, usar mais três salas com telão para projeção das palestras, todas lotadas", informou a assessoria de comunicação do evento, que se encerra nesta terça-feira, 15, no Hotel Fiesta.

Boa parte da superlotação do espaço no primeiro dia do Agropec Semiárido tinha uma razão: a esperada palestra da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu. A ministra, entretanto, acabou cancelando a participação no evento, por ter sido convocada pela presidente Dilma Rousseff para participar de reunião para tratar de cortes no Orçamento dos ministérios.

Martins não escondeu a frustração: "Esperávamos sensibilizar a ministra para a necessidade de uma política diferenciada para o semiárido brasileiro", frisou. A concessão de financiamento com flexibilização de pagamento para o produtor rural, nos períodos de longas estiagens estão entre as medidas esperadas, além da ampliação da assistência técnica por meio de órgão como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O presidente da Associação Brasileira de Palmas e Outras Cactáceas, Mário Borba, lembrou o exemplo de políticas adotadas pela Espanha e Austrália, que oferecem condições diferenciada para o crédito rural, que alternam o prazo de pagamento a depender das adversidades climáticas.

Com o governo estadual enfrentando queda na arrecadação, o secretário de Desenvolvimento Rural, Gerônimo Rodrigues, também não pôde avançar muito, além de oferecer apoio técnico aos produtores. "A assistência técnica pode ser um diferencial para buscarmos mais competitividade", afirmou o presidente da Associação dos Produtores de Café da Bahia (Assocafé), João Araújo.

