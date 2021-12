Produtores gastam recursos próprios para recuperar vias

Enquanto as obras não ficam prontas, as queixas continuam no setor produtivo. No oeste baiano, produtores do agroindustriais já investiram R$ 8,8 milhões, do próprio bolso, para recuperar estradas na região e garantir o transporte da safra de grãos.

"Não adiantava ficar só esperando pelos governos federal e estadual, pois a situação exigia uma ação emergencial, diante dos prejuízos causados pela falta de infraestrutura de transporte", explica o presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Júlio Cézar Busato.

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), as perdas em alguns setores econômicos chegam a ser de 20% a 30% - disse, referindo-se os prejuízos com cargas e competividade. "Tornou-se, portanto, uma questão fundamental encontrar soluções para dar sustentabilidade à infraestrutura nesse país", diz o presidente da Fieb, Ricardo Alban.

Empréstimo para BAs

O governo baiano espera concluir em maio o processo de negociação com o Banco Mundial para empréstimo de USS 300 milhões a serem usados na recuperação de 2 mil quilômetros de rodovias estaduais.

O Estado também já deu início às negociações de outros US$ 200 milhões junto ao Banco Europeu de Investimentos para a recuperação de outros 2 mil quilômetros de estradas baianas.

"Os recursos serão empregados em recuperação e manutenção das vias pelos próximos cinco anos, o que deve elevar o padrão das estradas baianas, junto com as intervenções previstas pelo Dnit", garante o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.

Um dos pontos críticos está na BA 534, no trecho que liga São Roque do Paraguaçu a Maragogipe, que foi muito danificado pela movimentação das obras do Estaleiro da Enseada Paraguaçu. "Diante do estado da via, as obras serão iniciadas independentemente do empréstimo", informou o secretário. No Recôncavo, também serão recuperados os trechos entre Salinas da Margarida e a BA-001 e de Nazaré das Farinhas até Valença.

