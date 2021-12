Produtores de flores da Bahia querem investimentos

A Bahia possui condições ideais para a produção de flores e plantas ornamentais, com uma diversidade de clima e solo variando desde o semi-árido e o cerrado, até o úmido e sub-úmido, o que permite amplas possibilidades de inúmeros cultivos de espécies nativas e exóticas.



Mas problemas climáticos, falta de estrutura logística que dificulta a comercialização da produção e a deficiência da assistência técnica disponível travam o crescimento do setor.



Entre a década de 1990 e o ano de 2000, o estado produzia pouco mais de 3% das flores que consumia.



Mas a partir de 2003, o setor experimentou um grande crescimento através de iniciativas da câmara técnica da então Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, como o programa "Flores da Bahia", e da participação do Sebrae que chegou a ter um gerente estadual de floricultura em Jequié.



Estas iniciativas fizeram com que a Bahia alcançasse os atuais 30% de produção contra 70% do que ainda exporta de grandes centros como São Paulo. O fim da câmara técnica e o encerramento das atividades do Sebrae neste segmento no estado, reduziram este crescimento.



Numa tentativa de retomar o incremento da produção baiana e no âmbito do projeto "Quintais Produtivos", que existe desde 2012, será realizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Reforma Agrária, Pesca e Aquicultura (Seagri) o curso "Gestão e Manejo Tecnológico de Flores", em Maracás, um dos maiores polos de produção no estado.



O curso acontece entre os dias 17 e 19 de setembro, prosseguindo nos dias 24 e 25 deste mês, na cidade situada a 365 km de Salvador.



Clima



Atual coordenador do programa "Flores da Bahia", o engenheiro agrônomo Ivson Sampaio Andrade explica que o fato de 70% dos municípios baianos serem situados na região do semi árido causa períodos de altos e baixos na produção.



Ele explica que as flores são plantas com raízes pequenas de ciclos longos. "A falta de chuva por 15 a 20 dias exige o uso da irrigação, mas as altas temperaturas verificadas no estado são um fato de desestabilização", diz.



Um exemplo é Maracás, situada a 950 m de altura, que em outubro do ano passado registrou perda de até 50% da produção de flores.



A engenheira agrônoma da Secretaria de Agricultura do município, Iara Vieira explica que os produtores conseguiram se recuperar a partir de janeiro deste ano, quando foram registradas chuvas que vem se mantendo frequentes ao longo de 2014.



Críticas



Ivson Andrade, entretanto, faz críticas a atuação da Seagri no segmento. Segundo ele nos últimos seis anos não foram feitos investimentos significativos no setor e o crescimento é impulsionado por iniciativa dos produtores.



Além disso, afirma, a Seagri não leva em conta as propostas do corpo técnico do programa "Flores da Bahia" e não estimula pesquisas no segmento, através da indispensável criação de uma Escola de Floricultura.



"Os parâmetros para uso de defensivos para combate a pragas, de adubos e de técnicas de manejo do cultivo tem por base dados de São Paulo, cuja topografia e clima são completamente diferentes da Bahia", afirma.



A TARDE encaminhou email com pedido de resposta da Seagri sobre o assunto. Mas não obteve resposta até o fechamento da edição.

