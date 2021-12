Produto agropecuário vai ser certificado no estado

Um investimento de R$ 200 mil vai permitir a retomada de parceria entre a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) e o Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) para certificação de produtos agropecuários da Bahia, garantindo maior qualidade a estes nos mercados nacional e internacional.

O protocolo será assinado nos próximos dias, mas o secretário Vitor Bonfim determinou reuniões urgentes das câmaras setoriais para agilizar o começo das atividades dos auditores do Ibametro. Ele disse que os padrões a serem seguidos terão como base os da Comunidade Europeia.

O início dos trabalhos foi acertado em reunião realizada esta semana na Seagri, e o secretário acredita que a certificação por meio do selo Produto da Bahia vai agregar valor a frutas, leite, café, algodão e aves produzidos no estado. Vitor Bonfim lembra que o selo orgânico, por exemplo, confere a estes de duas a três vezes o valor pago por alimentos produzidos de forma convencional.

Normas

Luiz Freire, diretor-geral do Ibametro, explicou que o modelo do contrato foi encaminhada à Seagri tendo como base o documento anterior. Ele explicou que os parâmetros seguem padrões internacionais, com adequação às normas brasileiras. Freire diz que serão considerados padrões de produção que levem em conta questões sociais, trabalhistas e ambientais.

adblock ativo