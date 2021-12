Produção industrial cresce 0,6% na Bahia, segundo IBGE

A Bahia está entre os estados brasileiros que registrou crescimento em sua produção industrial entre os meses de outubro e novembro de 2014. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física Regional, divulgada nesta terça-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Também sofreram expansão os estados de Pernambuco, com 5,3%, Rio de Janeiro (2,5%), Espírito Santo (1,7%), Paraná (0,9%) e Pará (0,8%). A região Nordeste também registrou aumento da produção em 1,0%.

Na contramão desta tendência está São Paulo, maior parque industrial do País, que sofreu queda de 2,3%, após crescimento de 0,6% no mês anterior.

Outros recuos acentuados ocorreram no Amazonas, com -4,0% (contra 1,3% no mês anterior), Minas Gerais, que registrou a segunda taxa negativa consecutiva (-2,6%) e acumulou perda acumulada de 6,0%, e Santa Catarina, que eliminou parte do ganho de 6,4% acumulado de julho a outubro.

Outros estados que registraram queda foram Ceará (-1,2%), Rio Grande do Sul (-0,9%) e Goiás (-0,1%).

