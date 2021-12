Produção industrial cai 8,6% no 1º semestre

A produção industrial da Bahia encerrou o primeiro semestre do ano com queda de 8,6%, segundo dados divulgados nesta sexta-feria, 7, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Foi a quarta maior queda do país, atrás do Amazonas, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Apesar da queda no acumulado de janeiro a junho, o resultado do mês foi positivo. Em junho deste ano, a indústria baiana avançou 4,1%, em relação ao mesmo mês do ano anterior, depois de sete meses de resultados negativos.

Mesmo com o crescimento em junho, apenas quatro dos 12 setores analisados tiveram alta. O principal impacto positivo foi no setor de veículos automotores, reboques e carrocerias que teve aumento de 277,6%. O coordenador de disseminação de informações do IBGE, Joilson Rodrigues de Souza, explica que o aumento foi expressivo porque a base de comparação com o ano anterior também foi mais reduzida do que o esperado.

"Esse crescimento não foi impulsionado somente pela fabricação de automóveis mas, principalmente, porque no ano passado houve um recuo de 80,2%. A indústria produziu muito pouco ou muito abaixo do esperado. Estamos comparando esse junho com uma atividade deprimida", afirma Souza.

Brasil

Entre os setores que apresentaram resultados positivos, os destaques são do setor de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (2,3%) e do setor de produtos de borracha e de material plástico (7,8%).

Os setores de metalurgia (-20,6%), de outros produtos químicos (-5,8%) e de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-64,0%) puxaram o indicador de produção da indústria para baixo.

Para o coordenador de disseminação de informações do IBGE, ainda não é possível afirmar que o crescimento de junho em relação a 2014 represente uma reação. "No entanto, o próprio fato de os indicadores terem interrompido uma série de queda é positivo, podendo significar uma retomada do crescimento da atividade industrial do país. O segundo semestre sempre é marcado como uma melhora no padrão produtivo da indústria", diz Joilson Rodrigues de Souza.

No Brasil, a produção industrial caiu em sete dos 14 locais pesquisados. Os destaques foram o Rio Grande do Sul (-2,3%), a região Nordeste (-1,1%), o Amazonas (-1,1%) e Santa Catarina (-1,0%).

