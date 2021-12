Produção industrial baiana avançou 10,3% em janeiro

A produção industrial (de transformação e extrativa mineral) da Bahia, ajustada sazonalmente, avançou 2,6% em janeiro de 2016 ante o mês imediatamente anterior. Esta é a segunda taxa positiva consecutiva neste tipo de confronto. Na comparação com igual mês do ano anterior, a indústria baiana assinalou crescimento de 10,3%. O indicador, no acumulado dos últimos 12 meses, recuou 5,2% ante o mesmo período do ano anterior, queda menos intensa do que a observada em dezembro último (-6,9%). Os dados são do IBGE.

No confronto com igual mês do ano anterior, a indústria apresentou crescimento de 10,3%, com quatro das 12 atividades pesquisadas assinalando aumento da produção. O setor de coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, com alta de 66,6%, apresentou a principal influência positiva no período.

Outros resultados positivos no indicador foram observados nos segmentos de metalurgia (24%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (40,4%) e bebidas (6,2%). A principal contribuição negativa ficou com veículos (-14,6%), influenciada pela menor fabricação de automóveis e painéis para instrumentos dos veículos.

