Produção de mel ganha incentivos na Bahia

O setor de produção de mel na Bahia, severamente atingido pela seca que castigou o estado nos últimos quatro anos, teve motivos para comemorar na última semana, com a realização de vários eventos durante a Feira Nacional de Agropecuária - Fenagro 2014, encerrada neste domingo, 7, no Parque de Exposições de Salvador.



Um dos destaques foi a reunião trimestral da Câmara Setorial das Cadeias Produtivas da Apicultura e Meliponicultura (CSAM), da Secretaria de Agricultura da Bahia (Seagri), para apreciar proposta de regulamentação da comercialização de mel de abelhas sem ferrão.



O projeto foi desenvolvido por um grupo de trabalho a partir de provocação da câmara, num movimento já iniciado em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A iniciativa na Bahia atende a anseios dos meliponicultores e exigência da Agência de Desenvolvimento Agropecuário da Bahia (Adab).



Segundo o presidente da Federação Baiana de Apicultura e Meliponicultura (Febamel). Paulo Sérgio Cavalcanti Costa, o fato dos produtos oriundos de abelhas sem ferrão não possuírem registro, impede a comercialização em estabelecimentos públicos.



Adab



A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), vinculado à Secretaria da Agricultura do Estado (Seagri), também anunciou a normatização do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel de Abelha Social sem Ferrão, do Gênero Melipona.



Em 2009, tiveram inicio as discussões na CSAM sobre a necessidade de normatização para este grupo de abelhas, gerando um estudo especifico no mestrado de Defesa Agropecuária idealizado pela Adab, em parceria com a UFRB, para caracterização de um padrão físico-químico direcionado ao mel deste grupo de abelhas na Bahia



A legislação será subsídio para as ações governamentais e vai respaldar os meliponicultores para as boas práticas de produção e processamento.



Colheita



Desta forma será possível adequar os métodos de colheita, beneficiamento, armazenamento e comercialização de produtos e derivados, agora registrados no Serviço de Inspeção Estadual.



A normatização foi publicada no Diário Oficial do Estado de 26 de novembro, através da Portaria 207, complementando no estado, as normas existentes para a cadeia produtiva do mel. A Instrução Normativa nº 11/2000, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), trata apenas dos produtos das abelhas da espécie Apis mellífera, com normas para a produção legal.



Apesar da grande quantidade de espécies de abelhas existentes na Bahia, apenas alguns grupos produzem mel suficiente para viabilizar economicamente a atividade, entre estas as do gênero Melipona, destacando-se as espécies M. scutellaris, M. quadrifasciata anthidioides e M. mandacaia.



Outro destaque foi a realização da terceira edição do Concurso de Mel e Pólen, promovido pela EBDA, no último sábado. O objetivo foi estimular a elaboração de produtos de qualidade. A premiação ocorreu nas categorias mel de abelha sem ferrão (meliponineas), mel de abelha com ferrão (africanizada) e pólen desidratado, da espécie Apis Mellífera. Os produtos foram avaliados por uma equipe técnica do Laboratório de Abelhas da EBDA, segundo os critérios: embalagens, parâmetros, sabor, odor, cor e fatores químicos como umidade, acidez e Ph.

