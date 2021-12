Produção da indústria baiana recua 6,8%

O mês de maio não foi nada bom para a indústria da Bahia. A produção do setor amargou uma queda de 6,8% em relação a abril, segundo levantamento divulgado na quinta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apenas a indústria amazonense, com uma retração de 9,7%, teve desempenho pior. No acumulado do ano (janeiro a maio), a produção da indústria baiana recuou 2,8%.



Em relação a maio do ano passado, a performance da indústria do estado também foi ruim: queda de 6,6%. Nesta base de comparação, sete das 12 atividades pesquisadas apresentaram redução na produção, de acordo com a pesquisa do IBGE. As contribuições negativas mais importantes vieram das atividades de coque, produtos do petróleo e biocombustíveis (-12,3%) e de veículos automotores, reboques e carrocerias (-15,7%).



Também registraram desempenho ruim os segmentos de metalurgia (-5,9%), outros produtos químicos (-2,4%), celulose, papel e produtos de papel (-2,4%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-8%) e artefatos de couro, artigos de viagem e calçados (-5,3%). Por outro lado, o principal impacto positivo foi assinalado por indústrias extrativas (7,6%).



No índice acumulado nos cinco primeiros meses de 2014, a indústria baiana mostrou queda de 2,8% ante o mesmo período do ano anterior. Entre os 12 setores investigados, oito apontaram taxas negativas, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias (-25,5%). Vale citar os resultados assinalados por equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-36,4%), metalurgia (-4,1%) e couros, artigos para viagem e calçados (-10%).



Os impactos positivos mais importantes foram verificados em coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (3,9%) e outros produtos químicos (6,2%).



São Paulo



Segundo o IBGE, a indústria recuou em metade dos 14 locais pesquisados no país na passagem de abril para maio. No entanto, o maior parque industrial brasileiro mostrou resultados positivos. A indústria paulista registrou a segunda expansão consecutiva, puxada pelo bom desempenho do setor de produtos alimentícios. A alta na produção em São Paulo foi de 1% em maio, após já ter subido 3,5% no mês anterior, o que resultou num crescimento de 4,6% acumulado nos últimos dois meses, segundo os dados da pesquisa.



O estado também registrou expansão em maio nos segmentos de artigos de vestuário e acessórios, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos.



"Mas o aumento mais relevante mesmo foi dos produtos alimentícios", apontou o economista Fernando Abritta, técnico da Coordenação de Indústria do IBGE. A atividade registrou um aumento de 5,1% na produção no estado em relação a maio de 2013. Mas, dessa vez, o desempenho não salvou a indústria paulista do vermelho. Na comparação com maio do ano passado, a indústria de São Paulo recuou 3,6%, o terceiro resultado negativo consecutivo.



"A queda foi acompanhada por 10 das 18 atividades pesquisadas em São Paulo", explicou Abritta. Em maio ante maio do ano passado, os principais impactos para baixo sobre o resultado da indústria paulista foram dos segmentos de veículos automotores (com queda de 17,5% na produção).

