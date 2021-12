Produção da indústria baiana diminui 9%

A produção da indústria baiana caiu 7,6% em setembro, em comparação com o mês anterior, marcando o pior desempenho entre os 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estado obteve a sua segunda taxa negativa consecutiva. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a indústria local teve queda de 9%, interrompendo três meses de taxas positivas consecutivas.

Nove das 12 atividades apresentaram recuo na produção baiana. Uma das quedas de desempenho mais significativas ocorreu no setor de veículos automotores, reboques e carrocerias (-50,7%). Esse resultado está ligado a uma menor produção e às férias coletivas na unidade da Ford, em Camaçari.

Outros resultados negativos foram verificados nos setores de produtos químicos (-8,8%); coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-3,4%); equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-60,3%); produtos alimentícios (-5,3%); e produtos minerais não metálicos (-14,2%).

O destaque positivo foi o setor de metalurgia (10,4%), impulsionado, segundo o estudo, pela menor produção de barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre.

Apesar disso, o terceiro trimestre de 2015 apresentou o menor recuo na produção, -1,7% contra -12,1% e -4,9% do primeiro e do segundo trimestre, respectivamente.

12 meses

O gerente de estudos técnicos e pesquisas da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), Ricardo Kawabe, ressalta que o desempenho mensal não é um dado muito significativo para entender o que está acontecendo com a indústria baiana, preferindo considerar o acumulado dos últimos 12 meses.

Nesse período, comparado ao mesmo do ano anterior, o recuo foi menor (-4%) assim como a média do país (-6,5%). Sete dos 12 segmentos influenciaram. Produtos derivados de petróleo e biocombustíveis foi o principal destaque (-10,1%).

No acumulado de 2015, de janeiro a setembro, 11 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE também apresentaram desempenho negativo. Os piores resultados se deram nos seguintes estados: Amazonas (-14,5%), Rio Grande do Sul (-11,1%), São Paulo (-10,2%), Ceará (-9,5%), Paraná (-7,8%), Santa Catarina (-7,4%), Minas Gerais (-7,2%) e Bahia (-6,1%). A média Brasil foi de -7,4% no mesmo período.

Oito dos 12 segmentos da indústria baiana influenciaram esse resultado, com destaque, novamente, para Produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-14,6%).

A coordenadora de Acompanhamento de Conjuntura da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia da Secretaria do Planejamento (Seplan), Carla Nascimento, explica que, como a indústria baiana é basicamente de produtos intermediários e fornecedora da indústria do Sudeste, a crise do setor torna-se primeiramente mais grave lá para depois se acentuar aqui.

Kawabe acredita que o fato de a indústria baiana ser mais aberta para o mercado externo, do que a de outros estados da região, por exemplo, pode trazer perspectivas de melhoria com a desvalorização do real.

adblock ativo