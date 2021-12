Produção da indústria baiana cai 19,2%

A indústria baiana registrou em julho passado o segundo pior desempenho do país. A produção do setor encolheu 19,2% em relação a igual mês do ano passado - a quinta taxa negativa consecutiva nesse tipo de confronto e a mais intensa desde fevereiro de 2015 (-23%). Nesta base de comparação, apenas o Espírito Santo registrou desempenho pior (queda de 21,2%), de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento revelou ainda que o índice acumulado de janeiro a julho de 2016 mostrou queda de 3,1%, após ficar estável no primeiro semestre do ano, ambas as comparações contra iguais períodos do ano anterior.

Na comparação julho de 2016/julho de 2015, nove das 12 atividades pesquisadas mostraram queda na produção na Bahia. O principal impacto negativo foi observado no setor de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-37,6%), pressionado, principalmente, pela menor produção de óleo diesel, gasolina automotiva, óleos combustíveis, naftas para petroquímica e gás liquefeito de petróleo.

Vale mencionar ainda os recuos vindos de veículos automotores, reboques e carrocerias (-29,8%), de celulose, papel e produtos de papel (-25,7%), de indústrias extrativas (-21,8%), de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-60,9%) e de produtos de minerais não-metálicos (-16,8%).

Em sentido contrário, os setores de produtos alimentícios (4,6%) e de metalurgia (2,1%) exerceram as principais contribuições positivas, impulsionados, em grande medida, pela maior produção de açúcar cristal, carnes de bovinos frescas ou refrigeradas, tortas, bagaços, farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja e leite em pó; e de barras, perfis e vergalhões de cobre e de ligas de cobre, respectivamente.

Além do Espírito Santo e Bahia, Rio Grande do Sul (-11,9%). Região Nordeste (-8,1%), Goiás (-6,8%), Santa Catarina (-5,5%), Rio de Janeiro (-5%), Amazonas (-4,4%), Minas Gerais (-4,3%), Pernambuco (-3,7%), Ceará (-2%), São Paulo (-1,8%) e Paraná (-0,1%) completaram o conjunto de locais com taxas negativas de produção em julho em relação a igual mês de 2015. . Por outro lado, Pará (9,9%) e Mato Grosso (3,1%) assinalaram os avanços em julho de 2016.

Ano

No indicador acumulado para o período janeiro-julho de 2016, a redução na produção nacional alcançou 13 dos 15 locais pesquisados, com três recuando com intensidade superior à média nacional (-8,7%): Espírito Santo (-22,4%), Pernambuco (-15,7%) e Amazonas (-15,0%).

Minas (-8%), Rio (-7,8%), São Paulo (-7,5%), Goiás (-7%), Paraná (-6,9%), Santa Catarina (-5,9%), Rio Grande do Sul (-5,7%), Ceará (-5,1%), região Nordeste (-3,8%) e Bahia (-3,1%) completaram o conjunto de locais com resultados negativos no fechamento dos sete primeiros meses do ano. Por outro lado, Pará (10,2%) e Mato Grosso (9,9%) assinalaram os avanços no ano.

