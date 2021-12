Procura por voos domésticos no Brasil sobe 11% em fevereiro

A demanda por voos domésticos no Brasil registrou aumento de 11,2% em fevereiro sobre igual mês de 2013, segundo dados das quatro maiores empresas aéreas do país compilados pela associação que representa o setor, a Abear, nesta quinta-feira, 20.



Ao mesmo tempo, a oferta apresentou leve recuo de 0,5% em igual base de comparação. Com isso, a taxa de ocupação subiu 8,5 pontos percentuais, para 80,6%.



Em participação de mercado, a Gol diminuiu a diferença sobre a TAM, ficando com uma fatia de 36,83%, ante participação de 37,86% da empresa do grupo Latam Airlines.



Em fevereiro do ano passado, a Gol tinha fatia de 34,27%, enquanto a TAM tinha 41,89%.



Na comparação anual, a Azul teve leve aumento de participação, passando de 16,89% para 16,91%, enquanto a Avianca passou de 6,94% para 8,39%.



No mercado internacional, a demanda aérea teve leve queda de 0,5%, enquanto a oferta caiu 9,6%.

