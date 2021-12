Procura por ovos de chocolate enche lojas da capital

Tradição da Páscoa, os ovos de chocolate levaram os soteropolitanos a lotar lojas e supermercados da cidade durante este sábado, 30. Em um grande supermercado da Pituba, as vendas aumentaram 10% com relação ao mesmo período do ano passado. Mas o diretor Edilson Alves queria mais. "Nesses três últimos dias de Semana Santa, o movimento aumenta. O domingo também é muito forte em vendas".

Aniversariante do dia, Jamile de Souza escolheu um ovo de chocolate de 160g, embrulhado em papel rosa e com o desenho de uma boneca. "Gostei desse porque é o mais bonito, mas ainda tenho mais dois em casa", comemorava a pequena de 7 anos.

Os valores dos ovos de chocolate variavam de R$ 9,99 (120g) a R$ 60 (750g). "Os preços aqui estão ótimos. Pesquisei antes e, realmente, é o melhor local para comprar", disse a auxiliar de lavatório Eliene de Souza, referindo-se a uma das lojas de departamentos mais populares da cidade.

Disposta a pagar até R$ 200 em chocolates para presentear sobrinhos e afilhados, a vendedora Valesca Rose achou os preços altos. "Pesquisei bastante e, mesmo aqui, que costuma ser mais em conta, está caro em relação ao ano passado".

