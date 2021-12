Procon fiscaliza financeiras que oferecem consignados

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-Bahia), realiza a partir desta segunda-feira, 20, a "Operação Empréstimo Consignado". O órgão vai visitar as instituições financeiras presentes na capital, para avaliar se as mesmas estão em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), e legislações correlatas.

Ação ocorre após a elevação da margem de empréstimos consignados em 5% - agora o limite é de 35%, e este valor extra só pode ser usado para despesas com cartão de crédito.

O Procon informa que durante a operação, serão verificados os seguintes aspectos: disponibilidade de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em local visível e de fácil acesso; informações claras e precisas, especialmente das taxas, tarifas e condições especificas para cada tipo de contratação dos serviços oferecidos. Também serão solicitados das financeiras uma cópia dos contratos firmados com o consumidor, para os diversos serviços oferecidos, que serão analisados posteriormente no órgão.

"Com o aumento da margem de empréstimos consignados em 5%, que só poderá ser usado para quitar dívidas com cartões de crédito, o mercado financeiro deve sofrer um aquecimento. Desta forma, antecipamos a operação para proteger o consumidor, garantindo o direito à informação nos empréstimos realizados", ressaltou Marcos Medrado, Superintendente do Procon-Bahia.

De acordo com Iratan Vilas Boas, diretor de fiscalização do órgão, é importante que o consumidor obtenha o crédito de modo consciente para realizar o pagamento de suas despesas com cartão de crédito. "Como o dinheiro obtido poderá ser descontado também direto da folha de pagamento, é importante que o consumidor organize sua vida financeira para que não caia nas armadilhas do superendividamento", completou Vilas Boas.

