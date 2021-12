Procon deflagra fiscalização em delicatessens e panificadora

Delicatessens e panificadoras de Salvador são alvo da nova operação da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), iniciada na segunda-feira, 25.



Na ação, intitulada de "Operação Delicatessen", os fiscais do órgão observarão os seguintes aspectos: rotulagem dos produtos, conservação, validade e informações nutricionais, precificação, condições para pagamento, disponibilidade de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso (CDC), dentre outros aspectos.



Os fornecedores autuados responderão a processo administrativo e poderão ser multados de acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

