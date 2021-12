Procon-BA recebe visita de secretário Nacional do Consumidor

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA) receberá nesta sexta-feira, 10, a visita do secretário Nacional do Consumidor, Luciano Benetti Timm.

Durante o encontro, previsto para acontecer às 13h30, na sede do Procon, na rua Carlos Gomes, em Salvador, será apresentado um panorama do retrato da defesa do consumidor no cenário nacional.

A reunião tem a finalidade de projetar possíveis soluções que serão construídas para repercutir em todos os Procons do Brasil.

