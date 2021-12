Procon-BA realiza "Operação Black Friday 2014" nesta sexta

O Procon-BA, órgão vinculado à Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), realiza a 'Operação Black Friday 2014' nesta sexta-feira, 28, para verificar se os fornecedores estão agindo em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), quanto aos descontos dos produtos oferecidos durante a Black Friday brasileira.

O órgão alerta os consumidores para verificarem os preços anteriores à 'Black Friday', inclusive a data da liquidação, para prevenir o risco de falsas promoções. Também devem ler a política de privacidade da loja virtual para saber os compromissos que assume em relação ao armazenamento e manipulação de dados.

Ainda segundo o Procon, os consumidores precisam observar a descrição dos produtos, equiparando-os com outras marcas, imprimir e salvar todos os documentos referentes à compra (comprovante de pagamento, contrato, anúncio, nota fiscal, entre outros), solicitar a identificação da loja (razão social, CNPJ, endereço e canais de contato), além de evitar transações em lan houses, cybercafés ou computadores públicos, que podem não estar adequadamente protegidos.

