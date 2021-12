Procon-BA inicia campanha para negociação de dívidas

Começa nesta segunda-feira, 3, a 1ª Campanha para Tratamento do Superendividamento na Bahia, promovida pelo Procon-BA. Durante a ação, que segue até o dia 14, o órgão vai intermediar as negociações entre consumidores e credores, para resolver as pendências dos superendividados - pessoas com pelo menos 30$ da renda comprometida com dívidas.

Os consumidores vão preencher formulários e informar quais os valores das dívidas, quem são os credores, seu perfil socioeconômico e qual a parcela da renda fixa que pode ser destinada à quitação das pendências financeiras, O Procon vai encaminhar estas informações aos credores para que sejam criadas novas condições de pagamento.

Os interessados devem comparecer ao Procon Central (Avenida Carlos Gomes, n° 746, Centro), das 8h às 12h ou 14h às 16h30, munidos de RG, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados às dívidas, como carnê, cartas de cobrança e faturas. O consumidor deve procurar atendimento específico da Campanha para Tratamento do Superendividamento.

