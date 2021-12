Procon-BA inaugura posto avançado no aeroporto

A partir da próxima terça-feira, dia 7 de maio, o aeroporto de Salvador passa a contar com um posto avançado Procon-BA, órgão da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), no piso térreo. Este é um dos resultado da Operação Linhas Aéreas, realizada entre os dias 30 de abril e 2 de maio últimos, quando 642 pessoas foram atendidas e cinco autos de infração foram registrados contra companhias aéreas e outras empresas que funcionam naquele espaço.

O superintendente do Procon-Ba, Ricardo Maurício Freire Soares, avaliou a operação como muito positiva e destacou ainda que junto com cada atendimento foi realizada a "Pesquisa do Nível de Satisfação do Consumidor". As conclusões serão apresentadas nesta segunda-feira, dia 6 de maio, em entrevista coletiva na SJCDH, informou.

Segundo Ricardo Maurício Freire Soares, a pesquisa fornecerá subsídios para um diagnóstico das principais queixas dos consumidores sobre o serviço aeroportuário em Salvador. Este conhecimento vai nortear as ações dos fiscais que atuarão no posto, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

Soluções - As principais irregularidades identificadas em relação ao serviço aeroportuário foram bagagens extraviadas ou danificadas pela companhia aérea, overbooking e falta de informações sobre cancelamento e atraso de voos, de acordo com que estabelece a lei. Os problemas detectados foram resolvidos com a intervenção dos fiscais do órgão, informou o superintendente.

Ricardo Maurício Freire Soares explicou que a operação, que já havia sido realizada em outra ocasião, atende à singularidade do serviço prestados em aeroportos. "O atendimento do Procon-BA a este tipo de consumidor precisa ser ágil porque os usuários estão em trânsito. O posto cumprirá esta tarefa porque os fiscais estarão próximos às companhias aéreas que serão obrigadas a solucionar o problema com rapidez", disse.

Mas, admitiu, nos casos em que os problemas não forem solucionadas no posto, será necessário instaurar um processo administrativo. Neste caso, explicou o superintendente, o passageiro será obrigado a comparecer a uma audiência de conciliação no Procon-BA.

