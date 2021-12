Procon-BA deflagra “Operação Dia dos Pais”

Uma grande operação foi deflagrada nesta quarta-feira, 10, pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) para combater os abusos do mercado de consumo durante a celebração do Dia dos Pais.

A ação tem como objetivo fiscalizar os fornecedores do comércio de rua e os grandes shoppings centers, principalmente os estabelecimentos que comercializam artigos masculinos, em virtude das homenagens ao Dia dos Pais, no próximo domingo, 14.

Na ação serão observados aspectos como a disponibilidade de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível e de fácil acesso; a precificação do produto/serviços oferecidos; as políticas de trocas; as condições de pagamento, inclusive descontos praticados, dentre outros.

O superintendente do Procon-BA, Marcos Medrado, disse que a “Operação Dia dos Pais” foi deflagrada para que o consumidor possa encontrar um mercado de consumo seguro e adequado às regras estabelecidas. Já o diretor de fiscalização do órgão, Iratan Vilas Boas, alertou o consumidor sobre a preservação dos documentos que comprovam a relação de consumo e guarda, principalmente, as ofertas de trocas, se houver, para garantir uma eventual substituição do produto.

