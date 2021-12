Procon-BA aumenta efetivo para jogos de futebol na Olimpíada

Começam na quinta-feira, 4, as atividades das Olimpíadas Rio 2016 em Salvador. Como uma das cidades-sede do maior evento esportivo do mundo, a capital baiana receberá equipes de futebol masculino e feminino para um total de dez partidas, até o dia 13 de agosto.

Durante esse período, o Procon baiano vai reforçar seu efetivo para fiscalizar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e orientar torcedores durante os jogos [confira dicas trazidas pelo Guia do Espectador dos Jogos Olímpicos abaixo]

Segundo o coordenador técnico do Procon, Filipe Vieira, as ações desenvolvidas pelo órgão serão as mesmas realizadas durante a Copa do Mundo. Ele explica que um dos principais problemas que ocorrem nos estádios com o grande público é a dificuldade de encontrar o local marcado.

Quando isso acontece, a recomendação do órgão é procurar a fiscalização do estádio, em vez de sentar em qualquer lugar, para evitar problemas.

Caso haja situação (não rara) de dupla venda do mesmo lugar, o consumor tem direito a receber seu dinheiro de volta ou ser reacomodado - o que for de sua escolha.

Se, por algum problema de organização, o torcedor não conseguir assistir à partida, existe inclusive a possibilidade de reparação judicial. Além do CDC, os torcedores que vão ao estádio também têm seus direitos amparados pelo Estatuto do Torcedor, em vigor desde 2003.

"O Procon vai desenvolver, além da fiscalização, ações educativas durante os jogos olímpicos em Salvador", diz Iratan Vilas Boas, diretor de fiscalização do órgão. Ele explica que os fiscais vão orientar os consumidores em relação à compra de produtos dentro do estádio, como alimentos e objetos alusivos ao evento, sujeitos a falsificação.

Além dos direitos, o torcedor também têm deveres no estádio. Iratan alerta que o Estatuto do Torcedor estabelece que o público não pode entoar cânticos com expressões racistas ou xenófobas.

Ao chegar no estádio, os torcedores passarão por checagem de segurança com equipamentos de raio x. Objetos proibidos pela organização serão confiscados.

A lista de itens restritos inclui artefatos piroctécnicos, qualquer tipo de fogos de artifício, pistolas de ar, qualquer recipiente que contenha gás inflamável (com exceção de isqueiros para uso pessoal), faixas e cartazes de protesto e inclusive os "paus de selfie".

Em relação ao transporte, a Organização dos Jogos Olímpicos em Salvador recomenda a utilização do aplicativo Cittamobi, que permite consultar a previsão de chegada dos ônibus nos pontos mais próximos da localização do usuário.

Confira as "dicas de ouro" trazidas pelo Guia do Espectador

• Antes de sair, confira as últimas informações sobre os Jogos em rio2016.com

• Não esqueça seus ingressos e confira no site data, horário e local das competições antes de sair!

• Consulte a previsão do tempo e vá preparado

• Use transporte público. Não é possível estacionar nos locais de competição e no entorno

• Planeje sua viagem. Transportes e locais de competição estarão cheios. Ir e vir pode demorar!

• Chegue cedo: a maioria das instalações abre duas horas antes do início da competição. Se a sessão já tiver começado, talvez você tenha que esperar o intervalo para entrar. Confira estas informações em rio2016.com/locais-de-competicao

• Você passará por uma checagem de segurança com equipamentos de raio X. Itens proibidos ou restritos serão recolhidos e não serão devolvidos. Veja a lista completa em rio2016.com/locais-de-competicao

• Só é permitida a entrada de bolsas pequenas e transparentes que possibilitem visualização de seu conteúdo • Identifique crianças e outros casos especiais com pulseiras disponíveis nos balcões de informação ao público

• Procure os colaboradores Rio 2016 que estão vestindo verde - eles podem dar as informações que você procura!

• É proibido fumar nos locais de competição. Existem áreas reservadas para fumantes. Saiba com os voluntários ou nos balcões de informação ao público

• Dentro das instalações Rio 2016, os pagamentos só podem ser feitos em dinheiro ou com cartões de débito, crédito ou pré-pago Visa

• Fique por dentro de tudo que rola nos Jogos baixando o app oficial em rio2016.com/app

• Traga sua energia e torcida

