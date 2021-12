Procon autua 80 pontos comerciais em Salvador

O Procon-BA autuou cerca de 80 estabelecimentos comerciais em Salvador até a quinta-feira, 10. A ação educativa e fiscalizatória começou no último dia 3 e segue até segunda-feira, 14, quando termina a campanha de promoção do varejo, o Liquida Bahia.



A previsão do superintendente do Procon-BA, Ricardo Maurício Freire Soares, é autuar 150 estabelecimentos até segunda-feira.



Segundo Soares, a ausência de preços, produtos com dois custos, valor diferente do informado em material publicitário e prática inadequada na formas de pagamento foram as irregularidades mais praticadas pelas lojas.



"O fornecedor que não cumprir o que consta no CDC pode pagar multa que vai até R$ 100 milhões, a depender da gravidade da infração cometida e da sua capacidade econômica", alerta.



Entre os problemas enfrentados pelo consumidor, a forma de pagamento parece que é uma das que mais confunde. Para a costureira Sônia Andrade, a compra de produto com 10% de desconto em pagamentos à vista é uma prática regular e legal. Mas não é, conforme Procon.



"Sempre comprei pagando à vista para ter desconto e economizar um dinheirinho, sempre negocio com o comerciante, não sabia que era uma prática irregular", disse ela.



O superintendente do Procon diz que em qualquer compra não pode haver diferenciação de pagamento. Assim, se o comerciante der desconto para quem paga o valor total em dinheiro, ele deve também conceder o mesmo valor para quem compra de forma parcelada.



Além disso, o cidadão deve atentar para informações de estoque esgotado. Caso isso ocorra, ele tem direito a comprar um produto semelhante pelo mesmo preço. Se o fornecedor se recusar a atender ao que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, um dos meios de resolver o impasse é procurar o Procon e prestar queixa pelo telefone 3116-0567.

