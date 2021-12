Procon alerta sobre indicação de alergênicos em rótulos

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA) alertou nesta quarta-feira, 20, os consumidores baianos sobre as novas regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que obrigam os rótulos a trazer informações sobre os ingredientes que podem causar alergia. A resolução da Anvisa foi aprovada no ano passado, mas só entrou em vigor no início deste mês.

As informações sobre os componentes alergênicos devem vir abaixo da lista de ingredientes, em fonte maior, negrito, caixa alta e cor diferente do rótulo.

O regulamento inclui alimentos e bebidas. Os rótulos deverão informar a presença de 17 alimentos: trigo (centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas), crustáceos, ovos, peixes, amendiom, soja, leite de todos os mamíferos, amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do Pará, macadâmia, nozes, pecã, pistaches, pinoli e látex natural.

