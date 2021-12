Procon ajuda consumidor a zerar dívida com bancos

Mais de 400 baianos inadimplentes em dívidas com bancos já se inscreveram para participar do mutirão de renegociação. A ação especial foi aberta nesta segunda-feira, 28, pelo Procon da Bahia, estendendo-se até o dia 9 de outubro. Em duas semanas de atuação, a expectativa do órgão é atender cerca de mil pessoas, numa média de 100 audiências diárias, todas previamente agendadas.

Diante da procura, a inscrição de interessados foi estendida até quarta-feira, 30. O prazo inicialmente terminaria na última sexta-feira. O agendamento, com hora marcada, é feito pelo site www.justicasocial.ba.gov.br.

Evitando

De acordo com Lucas Menezes, diretor de atendimento e orientação ao consumidor do Procon, a expectativa do órgão é obter melhores condições para pagamento da dívida para, pelo menos, 70% dos casos.

"O recurso vale, inclusive, para quem ainda está em dia com a dívida, mas já percebe que corre o risco de não poder mais cumprir o acordo previsto, ou seja, já em vias de inadimplência", explica o diretor do Procon, alertando, entretanto, que, nesses casos, geralmente é mais difícil obter acordo com as instituições bancárias.

No geral, na primeira audiência do mutirão, os participantes levam os documentos e contam aos técnicos do Procon as condições do endividamento. "Analisamos, então, se os juros estão abusivos e se há melhores alternativas para pagamento pelo consumidor, considerando o comprometimento de sua renda e as dificuldades enfrentadas; depois, notificamos os bancos para uma audiência de renegociação, em que eles podem aceitar a nova proposta para pagamento a ser encaminhada pelo Procon ou apresentar uma contraproposta", afirmou Menezes. É a primeira vez que o órgão de defesa do consumidor na Bahia realiza um mutirão específico para renegociação de dívidas bancárias.

Como participar

Ao efetuar o cadastro no site do programa, o cidadão preenche o formulário com o seu nome completo, CPF, RG e o nome da instituição bancária. Também pela internet, ele já escolhe o dia e a hora disponíveis para o atendido pelo Procon.

Conforme explicou a assessoria de comunicação do órgão, em seguida, o consumidor já recebe no seu e-mail o comprovante do agendamento com a indicação do dia e da hora do seu comparecimento na sede do Procon, situada na Rua Carlos Gomes, nº 746, no centro de Salvador. Além dos documentos pessoais e comprovante de residência, deve -se levar toda a papelada relativa ao débito no banco.

