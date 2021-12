Problemas nas compras on-line? Veja como evitá-los

Uma loja online pode desfazer uma compra já efetuada sem comunicar ao cliente? Em denúncia enviada a O Consumidor, a leitora Josiane Pinheiro relatou que comprou um fogão no site das Casas Bahia e, a princípio, foi surpreendida pelo não cumprimento do prazo de entrega. Em seguida, sem dar qualquer explicação, a loja estornou o valor e desfez a compra.



"Agora, depois de passar por uma série de transtornos, continuo sem fogão e a loja não me dá nenhuma satisfação", queixa-se a consumidora. O Consumidor fez contato com a Via Varejo, que administra as Casas Bahia, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria".

O exemplo de Josiane é uma amostra dos inúmeros problemas que clientes de lojas online enfrentam. Somente nestes primeiros sete meses de 2016, o Procon baiano registrou mais de mil reclamações sobre compras na internet. "Caso o fornecedor não realize a compra do produto, o consumidor pode acionar o Procon ou ingressar uma ação de cumprimento de contrato no Juizado, buscando o apoio profissional de um advogado de sua livre escolha. É importante organizar todos os documentos que comprovam a transação e os protocolos das comunicações com a loja", orienta o advogado Cândido Sá, especialista em Defesa do Consumidor. De acordo com o Procon, os principais motivos de transtorno são demora ou não entrega do produto, mercadoria que chega com defeito e cobranças indevidas. Cândido Sá afirma que, caso qualquer desses problemas ocorra, o consumidor tem direito a desistir do produto sem sofrer qualquer prejuízo. "O consumidor pode solicitar a restituição da quantia paga, inclusive o valor desembolsado pelo frete e outras eventuais perdas e danos". Outra particularidade das compras online é que o consumidor tem direito a um prazo de sete dias para simplesmente desistir da compra, ainda que não haja qualquer defeito ou atraso na entrega. Também não é recomendado realizar compras ou transações bancárias em computadores de uso público, como os de lan houses, bibliotecas ou faculdades. "Desconfie também de emails promocionais com preços muito abaixo do mercado. Pode ser vírus ou fraude", alerta Cândido Sá.

