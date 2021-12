Problema técnico causa apagão da TIM na Bahia

A operadora de telefonia TIM deixou muitos usuários baianos irritados na manhã deste sábado, 20, por conta de problemas com o sinal. Eles usaram seus perfis no Facebook e no Twitter para comentar o problema e demostrar insatisfação com a operadora. Além da Bahia, segundo depoimento nas redes sociais, o serviço também ficou indisponível em outros estados da região Nordeste, como Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Pernambuco.

Em nota, a assessoria de imprensa da TIM informou que a operadora já funciona normalmente e esclarece que "seus clientes encontraram dificuldades na utilização dos serviços de voz e dados durante parte da manha deste sábado, em razão do duplo rompimento de cabos de fibra óptica". Em seguida, a nota diz que "técnicos da empresa atuaram para corrigir o incidente normalizando a prestação do serviço".



Redes sociais - Um número alto de posts em redes sociais seguem com reclamações da operadora. Segundo relatos, a falta de sinal teve início desde a madrugada, mas a assessoria afirma que o "apagão" aconteceu das 8h07 às 10h15 deste sábado.

Na fan page oficial da TIM no Facebook, usuários recomendam uns aos outros a fazerem queixas no site da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Além disso, já existe uma fan page chamada "TIM SEM Sinal", onde usuários trocam reclamações sobre a operadora.

Até o mês de setembro, o Brasil registrou 258,86 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. A Bahia é responsável por 16.984.365 destes usuários, sendo 5.089.074 da TIM.



Em caso de reclamações, a operadora informa que as queixas devem ser feitas pelos númetos *144 (ligação do próprio celular) ou 1059 (ligação de um telefone fixo).

