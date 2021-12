Primeiro trimestre de 2021 sem auxílio emergencial será dramático, analisa economista

As projeções do mercado para o crescimento da economia no Brasil, em 2021, vão da estagnação ao otimismo. De acordo com a última edição do Boletim Focus, do Banco Central, existem economistas que preveem aumento de apenas 0,63% para o Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem Contudo, a realidade pode ser diferente se levar em consideração o fim do auxílio emergencial.

O auxílio emergencial pago pelo Governo Federal desde o começo da pandemia, inicialmente no valor de R$ 600 e depois reduzido para R$ 300, terá sua última parcela paga no dia 29 deste mês. Segundo o economista e e colunista do Grupo A TARDE, Armando Avena, sem o auxílio emergencial o primeiro trimestre vai ser dramático para o Brasil.

"As pessoas sem emprego e sem este valor, não vão movimentar a economia. Tenho dito que o Bolsa Família deveria estar na constituição brasileira. O Brasil é um país tão pobre que deveria colocar este recurso para todas as pessoas que precisa, pois quem tem fome não pode esperar", pontua Armando durante entrevista na manhã desta terça-feira, 22, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Armando também acrescenta que o governo deveria reduzir custos para manter estes projetos. "O que ocorre é que o Bolso Família e o auxílio emergencial não podem ser tirados de onde não tem dinheiro. O governo tem que ter coragem de cortar subsídios, cortar carne, cortar viagem, reduzir o valor de suas despesas para colocar para população brasileira".

Realidade menos grave

Em análise da economia no Brasil de 2020, o economista apontou que o cenário não foi tão ruim quanto se esperava. "A economia vai cair cerca de 4,5% este ano, mas o esperado era que fosse 10%. Ainda existe uma incerteza presente neste momento em relação a 2021, mas tudo depende do cenário e ele não foi tão ruim em 2020", finaliza.

