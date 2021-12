Primeiro lote de restituições contempla 63.794 baianos

A Receita Federal abriu nesta quinta-feira, 8, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2017. O lote abrange também restituições de exercícios anteriores (2008 a 2016). Na Bahia, serão creditadas restituições para 64.552 contribuintes, totalizando um valor de R$ 127.599.658,85. A maior parte é relativa ao exercício 2017: 63.794 contribuintes, num valor total de R$ 123.851.757,04. O crédito bancário será realizado no dia 16 de junho.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet, ou ligar para o Receitafone, no número 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

Em todo o país 1,6 milhão de contribuintes irão receber R$ 3 bilhões. Mas, cuidado: apesar da tentação, especialistas insistem que é preciso cautela na hora de gastar o dinheiro.

“Se o contribuinte tiver alguma dívida, a prioridade será sempre que ele use essa quantia para pagar a dívida, seja total ou parcialmente”, aconselha Fabio Garcia, professor de Finanças Pessoais da Eaesp-FGV.

Myrian Lund, planejadora financeira e professora da FGV, concorda que as dívidas devam sempre ser o destino prioritário das restituições, e acrescenta ainda a importância de uma reserva de emergência. Segundo ela, porém, a poupança não é a aplicação mais recomendável para guardar a quantia emergencial.

“Poupança não é investimento. Para manter uma reserva de emergência, o ideal é investir em um fundo de renda fixa ou em títulos do Tesouro indexados à taxa Selic, por causa de sua liquidez diária. Vendeu hoje, recebe no dia seguinte”, diz.

Tesouro Direto

Para os felizardos que já têm um fundo de reserva e não têm dívidas para pagar, a dica então é investir. Apesar dos últimos anúncios do Comitê de Política Monetária (Copom), que vem reduzindo as taxas de juros (hoje, a Selic está em 10,25%), os especialistas mostram que ainda vale a pena manter dinheiro aplicado, já que o Brasil continua apresentando uma taxa de juros real acima de 4% ao ano.

“ Tesouro Direto é sempre uma boa oportunidade, porque é onde é possível conseguir taxas mais altas. Mas, para saber qual título escolher, é preciso definir o destino desse dinheiro. É uma viagem? Um carro? Uma aposentadoria? Tudo depende”, disse Myrian.

Para Mauro Calil, consultor financeiro e fundador da Academia do Dinheiro, a restituição do IR deve principalmente reforçar investimentos que já estejam sendo feitos pelo contribuinte, por não ser uma quantia muito expressiva. Mas, para os que querem começar a investir com a quantia, o especialista aconselha um fundo de debêntures incentivadas, que são títulos emitidos por empresas.

“Poucos estão falando sobre eles, mas é um investimento que vai ganhar expressão rapidamente”, afirmou.

