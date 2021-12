Primeiro Emprego: estudante deve atualizar dados até 6ª

Os 37 mil estudantes que já cursaram mais de 40% da educação profissional e os egressos a partir de 2015 devem fazer a atualização dos dados pela internet até esta sexta-feira, 19. Para isso, devem acessar o site da Secretaria da Educação do Estado. O recadastramento vai possibilitar que os estudantes com as melhores notas sejam convocados para preencher as nove mil vagas de emprego que serão oferecidas, até 2018, em secretarias e órgãos estaduais, além de empresas privadas.

Segundo o representante do comitê gestor do projeto Primeiro Emprego, Ruy Braga, os estudantes da educação profissional já estão matriculados. "Nós estamos atualizando o endereço, telefone, os dados mais importantes, para que as vagas sejam encaminhadas para estes estudantes. As vagas serão distribuídas de acordo com a média obtida durante o curso. Será uma classificação por rendimento, e não mediante outra prova".

Ele informa também que, mesmo após o dia 19, os alunos poderão atualizar seus dados no sistema, mas o ideal é que obedeçam ao prazo. "Eles vão ser convocados via carta registrada, para que possam ser encaminhados à vaga".

"Fazer o cadastramento é fácil, tudo explicadinho. O projeto Primeiro Emprego é importante porque representa uma experiência para mim e para todos que querem conhecer o ambiente de trabalho", diz a estudante Beatriz Almeida, 19 anos.

