Primeiro dia de saque do FGTS é marcado por longas filas em Salvador

Os trabalhadores enfrentam longas filas nas agências da Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira, 10, primeiro dia de pagamento do FGTS das contas inativas. Os clientes começaram a chegar nas unidades bancárias antes mesmo da abertura às 9 horas.

Em Periperi, no Subúrbio Ferroviário, diversos clientes aguardaram o início do atendimento em frente a agência do bairro. O mesmo aconteceu nas unidades instaladas no Centro de Salvador.

Os consumidores começaram a chegar na agência do Imbuí às 6 horas, três horas antes do início do atendimento. No mesmo bairro, até a loteria está com movimento intenso, já que quem tem até R$ 3 mil para receber pode sacar nesses estabelecimentos.

Já quem procurou atendimento na Caixa da avenida Tancredo Neves teve mais sorte e não enfrentou fila. Foi o caso do carpinteiro Reinaldo Santos, que pretende usar o dinheiro para pagar dívidas. "A crise está pegando". Nesta manhã, ele tentava fazer a senha do Cartão Cidadão para sacar o FGTS.

O técnico de segurança Franderson de Jesus também quer regularizar a vida. Para evitar surpresas, ele esteve antes no banco para saber a documentação necessária para sacar o benefício e nesta sexta só aguardava sua vez para conseguir retirar o dinheiro para "pagar dívidas e tirar o nome do SPC".

Já a auxiliar de produção Rosângela Santos de Jesus viu nas contas inativas uma oportunidade. "Vou fazer uma guia para vender alguma coisa e ter uma renda extra", explica.

Bahia

Mais de 130 mil trabalhadores baianos, que nasceram em janeiro e fevereiro, podem sacar o dinheiro a partir desta sexta. Eles vão receber R$ 142.806.417,14.

Para tentar evitar roubos, a Polícia Militar vai reforçar a segurança no entorno das agências da Caixa na Bahia. Contudo, a corporação também orienta que os consumidores fiquem atentos e, se possível, façam transferência dos valores sacados para evitar circulação de dinheiro.

Atendimento

As agências da Caixa vão abrir aos sábado, das 9 às 15 horas, para atendimento exclusivo sobre contas inativas. Pode sacar quem teve conta de FGTS encerrada até 31 de dezembro de 2015. Se o valor for de até R$ 1,5 mil, o cliente pode sacar o dinheiro no autoatendimento. Se for até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o Cartão do Cidadão nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes da Caixa. Acima desse valor, é necessário buscar atendimento nas agências bancárias.

