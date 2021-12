Primeira Mega-Sena do ano dá prêmio de R$ 3 mi neste sábado

Os milhões de brasileiros que apostaram e não ganharam nada na Mega da Virada tem uma nova chance de começar 2015 com alguns milhões no bolso. Um pouco mais modesto, o prêmio de R$ 3 milhões do concurso 1.666 da Mega-Sena será sorteado às 19h (horário da Bahia) deste sábado, 3.

Os apostadores têm até 19h (horário de Brasília) para fazer seu jogo em qualquer lotérica do país. Na Bahia, o prazo limite para as apostas é até às 18h e o valor mínimo da aposta é de R$ 2,50.

O resultado pode ser conferido no site da Caixa Econômica, na página de resultados. O sorteio será realizado na cidade de Posse, em Goiás.

adblock ativo