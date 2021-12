Primeira fábrica com tecnologias da Indústria 4.0 é inaugurada em Salvador

A primeira fábrica com tecnologias da Indústria 4.0 - 4ª Revolução Industrial - no hemisfério sul foi inaugurada nesta quinta-feira, 1º, no Senai/Cimatec, localizado no bairro de Piatã, em Salvador. A iniciativa, que é uma parceira entre o órgão e a empresa multinacional McKinsey & Company, traz em uma estação de trabalho a integração de inovações avançadas do processo industrial brasileiro com a Fábrica Modelo, que existe desde 2015.

A novidade pretende atender a diversos setores da indústria em geral, com o objetivo de aumentar a produtividade das empresas. “Com a Fábrica Modelo 4.0, esperamos incentivar o aumento da produtividade e competitividade da indústria brasileira por meio da digitalização, ao mesmo tempo em que preparamos os profissionais para lidar com os desafios dessas novas tecnologias”, diz Vijay Gosula, sócio sênior da McKinsey e líder do escritório de Salvador.

Em quatro anos de operação, mais de 1.500 pessoas já foram treinadas na Fábrica Modelo, entre profissionais da indústria e alunos do Senai. Com a inovação, os estagiários e especialistas da área poderão aprender por meio de um programa que inclui teoria e exercícios práticos em ambiente controlado.

Estudante de Engenharia de produção conta sua experiência na Fábrica Modelo 4.0

Juliana Martins, estagiária e estudante de Engenharia de Produção, falou um pouco sobre sua vivência. "A experiência aqui na Fábrica já é inovadora por si só. Nós vamos numa linha de raciocínio de aprender o 'lean manufacturing', que está muito disseminado hoje, principalmente na minha área de engenharia de produção, que muitas vezes a gente tem uma vivência só na teoria na faculdade. Então, aqui a gente consegue imergir e vivenciar realmente o que é aplicação da metodologia na prática."

Estagiária da Fábrica Modelo 4.0 ressalta a importância do conhecimento na área

Outra estagiária, Tatiana Almeida, que é estudante do curso técnico em Logística, ressaltou sobre a importância de buscar conhecimento na área da tecnologia. "É um aprendizado que todos os profissionais hoje devem buscar, que é a tecnologia. Então, tem que sempre se atualizar e buscar conhecimento, porque a nova era da indústria é a tecnologia".

Ricardo Russel, gerente de Área Tecnológica do Senai/Cimatec, conta que novas tecnologias facilitam o trabalho

Com as novas tecnologias, é possível aumentar a produtividade, reduzir os custos e o desperdício. O gerente de Área Tecnológica do Senai/Cimatec, Ricardo Russel, conta que na Fábrica Modelo 4.0, são incorporadas novas tecnologias que facilitam o trabalho do operador.

"O aprendizado se dá muito mais rápido com o ambiente guiado, onde o operador consegue fazer certo na primeira vez. As tecnologias identificam as falhas no processo e evita erros de montagens. No momento em que o operador tenta fazer uma ação incorreta, ele é sinalizado e consegue corrigir no momento da falha. Isso ajuda a tornar o processo mais contínuo, mais fluido e mais produtivo", desataca Ricardo Russel.

Tércio Calmon, c oordenador de Estadual de Indústria do Sebrae, destaca a importância de implantar as novas tecnologias

Inovação e tecnologia nem sempre é sinônimo de mais gastos. O Coordenador Estadual de Indústria do Sebrae, Tércio Calmon, que também esteve presente no evento, destacou a importância possibilidade de implantar as tecnologias da Indústria 4.0 em pequenas indústrias. "Quando se fala em Indústria 4.0, a primeira coisa que vem na cabeça do empresário é a questão do alto custo, e isso se distancia da realidade do pequeno negócio. Mas através dessa nova metodologia, que é principalmente a implantação da manufatura enxuta dentro do ambiente fabril dos pequenos negócios, o Sebrae consegue subsidiar 70% das despesas através do programa Sebraetec."

"O mais importante desse processo é o ganho de produtividade, porque a indústria de hoje tem uma margem muito pequena de retorno financeiro, então não tem muito espaço para erros. A lean manufacturing e outras soluções de produtividade auxiliam as pequenas indústrias a se manterem no mercado, evitando a estatística de mortalidade das empresas que é muito grande, inclusive nas indústrias baianas", acrescenta Tércio Calmon.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

adblock ativo