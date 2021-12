Previna-se contra esquemas de pirâmide financeira

Um investimento com retorno garantido e acima do que o mercado oferece - contanto que cada vez mais pessoas sejam atraídas para o alegado negócio. É assim que os esquemas de pirâmide financeira se sustentam: promessa de lucros rápidos e muito investimento em persuasão para encher a base e alimentar o topo. O saldo é sempre o ganho de poucos com base no prejuízo de muitos.

O economista e professor Isaías Matos explica que a maioria dos esquemas faz uma junção entre negócios autênticos e golpe financeiro, o que dificulta a percepção das pessoas. "Eles camuflam através da venda de produtos. A pessoa pensa que está dentro de uma estrutura de marketing multinível ou em um negócio que vai se basear em venda de roupas, gado, o que for... Mas na verdade, o que mantém a rentabilidade são os novos participantes".

Um caso que teve destaque recentemente foi o da Herbalife. A empresa, que vinha sendo acusada de funcionar em esquema de pirâmide, aceitou pagar uma multa de U$200 milhões de dólares e reestruturar suas operações nos Estados Unidos. Livrou-se da acusação de operar sob esquema de pirâmide, mas entre as medidas de reformulação de negócios vai eliminar incentivos que premiavam distribuidores por atrair novas pessoas.

"A Herbalife, pelo que conheço, de fato não é pirâmide, porque os recursos vêm da venda dos produtos. A questão é: a venda pode lastrear o esquema?", explica Isaías. Por isso, o apelo excessivo para a atração de novos participantes nunca é bom indício.

Um modelo que desperta muitas dúvidas é o marketing multinível, justamente por ser muito empregado como disfarce para esquemas de pirâmide. No entanto, Isaías diz que o marketing multinível real tem respaldo no mercado. "O marketing de rede é uma tendência que ganhou corpo. Agora, se for disfarce para aplicar golpe, saiba que a justiça vai embargar a qualquer momento. Cuidado com promessas de retorno rápido e acima dos rendimentos de mercado".

