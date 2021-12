Previdência terá mais beneficiários do que contribuintes

O momento da aposentadoria é sonhado por muitos brasileiros, no entanto, poucos se planejam para essa fase da vida. Mas razões para isso não faltam. A cada década, a Previdência Social tem mais beneficiários que contribuintes. Essa conta ameaça não fechar daqui a 35 anos, tornando o planejamento financeiro, entre os jovens, uma exigência para garantir uma velhice tranquila.

Uma comparação com a situação da Previdência Social há cinco décadas aponta uma queda expressiva do número de contribuintes. Na década de 60, o sistema contava com oito contribuintes para cada aposentado. Hoje, essa proporção é de 1,5 contribuinte para cada aposentado. A expectativa é de que isso se inverta em 2050, havendo 0,7 contribuinte para cada aposentado.

Problemas



O economista Edísio Freire aponta o fator previdenciário como um dos problemas a serem corrigidos pelo governo federal. O fator indica quanto o cidadão receberá de aposentadoria, tendo como critérios o tempo de serviço, idade e faixa de contribuição.

Segundo Freire, essa projeção de um cenário deficitário pode ser explicada pela conjunção de envelhecimento populacional e trabalhadores que se aposentam cada vez mais cedo.

"Se essa conjuntura permanecer e não houver mudanças nas regras previdenciárias, podemos ter uma falência do sistema, deixando os novos aposentados em situação difícil. Portanto, aquelas pessoas que planejam uma aposentadoria tranquila, devem começar a poupar logo", diz Freire.

adblock ativo