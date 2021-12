Pressa e falta de comprovantes levam declaração à malha fina

Os mais de 70% dos contribuintes baianos que ainda não declararam o Imposto de Renda Pessoa Física 2014 devem ter cuidado para não cometer erros comuns de quem faz a declaração de última hora.



Especialistas ouvidos por A TARDE apontam a omissão de rendimentos, erros de digitação, despesas médicas sem comprovação e erros em informações sobre dependentes como as principais razões que fazem o contribuinte cair na malha fina.



Ano passado, 34 mil contribuintes baianos ficaram nesta condição, o que representa 3% dos mais de 1,85 milhões de contribuintes da Bahia. Segundo Demian Fagundes, o auditor fiscal da Receita Federal, mais da metade desses contribuintes omitiram informações sobre fontes de renda.



"Uma vez obrigado a declarar, o cidadão deve informar todas as fontes, independentemente do valor individual de cada uma", diz Fagundes.



De acordo com a especialista em imposto de renda da MG Contécnica, Juliana Fernandes, muitas pessoas usam despesas médicas com artifício para aumentar a dedução no imposto.



No entanto, com a criação do Dmed (Declaração dos Serviços Médicos e de Saúde) da Receita Federal, entregue pelas clínicas, hospitais e profissionais, a Receita consegue cruzar as informações para identificar fraudes.



"Aquelas pessoas que declaram despesas médicas sem comprovação correm o risco de cair na malha fina devido ao cruzamento eletrônico de dados. É importante só declarar se tiver o recibo", afirma Juliana.



O ideal, segundo ela, é reunir as informações em uma pasta ao longo do ano e iniciar com antecedência a revisão dos documentos. "Muito cuidado ao preencher as informações, para não confundir os campos e os valores na hora de digitar", diz.



Para o consultor tributário da IOB, Antonio Teixeira, o principal cuidado para quem faz a declaração às pressas é revisar as informações sobre os rendimentos e o imposto de renda retido na fonte.



"Antes de salvar e enviar, imprima uma cópia e confira em papel para não digitar errado. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é bom para evitar trabalhos futuros", afirma.

Outro erro comum, segundo Teixeira, é a omissão de rendimentos de dependentes. "As pessoas só lembram que pagam plano de saúde para um dependente, mas esquecem que eles têm rendimentos", diz.



Ele lembra que aposentadorias e rendimentos de filhos que trabalham ou fazem estágio, por exemplo, devem ser informados.



Podem ser dependentes cônjuges, filhos, enteados, irmãos sem arrimo dos pais, pais, avós, bisavós que, em 2013, receberam rendimentos, tributáveis ou não, de até R$ 20.529,36.

Até as 17h de anteontem, a Receita Federal havia recebido 315 mil declarações na Bahia, 28% do esperado. Até o final do prazo, 30 de abril, a expectativa é receber 1,25 milhões de declarações.



Após fazer a declaração, é possível acompanhar o andamento no eCac (Centro Virtual de Atendimento). Em caso de erros, o contribuinte pode fazer a retificação. O prazo é de até cinco anos.



"O ideal é que faça a retificação o quanto antes. Uma vez que a receita iniciou a análise de uma declaração que caiu na malha fina e notificou o contribuinte, ele não pode mais fazer a retificação", afirma o auditor fiscal da Receita Federal Demian Fagundes.



Se a Receita verificar alguma diferença de imposto na análise, o contribuinte paga uma multa que vai de 75% a 150% do imposto devido.



Contribuintes com dúvidas podem ligar para o telefone (71) 3416-1350 ou ir até a sede da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil, em Salvador (Rua Alceu Amoroso Lima, 862, Caminho das Árvores).

adblock ativo