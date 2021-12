Presidente do Sindmed-BA bate duro nos "planos populares"

"Plano de saúde barato é açougue", declarou o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, Francisco Magalhães, em resposta à proposta feita pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, de permitir modalidades de plano de saúde mais baratos, com ainda menos serviços cobertos. Já há bastante tempo, os planos de saúde são notórios pelo lugar cativo que ocupam nas "listas vermelhas" dos Procons país afora.



O médico e sindicalista avalia que, com essa proposta, o poder público anda em direção oposta ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). "O Ministério da Saúde está querendo é tirar o braço da seringa, colocar mais dinheiro público no setor privado. Por incrível que pareça, o SUS ainda é a maior política de inclusão do mundo. Saúde não se mede por questão de mais barato ou mais caro".



Já a presidente da FenaSaúde, Solange Beatriz Mendes, declarou à Agência Brasil que o setor de planos de assistência precisa pensar mesmo em novos produtos, já que os custos para as empresas estão "acima da capacidade de pagamento da sociedade, tanto de empregadores quanto de pessoas físicas, então temos que encontrar um modelo que atenda a expectativa da população dentro do tamanho do seu bolso". A FenaSaúde é uma entidade que representa algumas das maiores operadoras de planos de saúde do país.



A reação setores de saúde e dos consumidores à proposta tem sido, em geral, extremamente negativa. O advogado especialista em defesa do consumidor, Cândido Sá, lembra que, mesmo atualmente, os planos de saúde já apresentam severas falhas em relação à legislação que deveriam seguir.



"Vão destruir de vez o sistema público de saúde para ficarmos à mercê dos seus abusivos aumentos? Toda a responsabilidade de corrigir essas deficiências recairá nas costas do Poder Judiciário, hoje já abarrotado pelos abusos realizados pelas operadoras aos seus consumidores. Essa situação tende a crescer com essa ilusão de planos mais baratos".

