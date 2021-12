Presidente do HSBC nega demissões após venda de banco

Após o anúncio feito pelo HSBC nesta terça-feira, 9, sobre a reestruturação e a venda das operações no Brasil, o presidente do banco, André Guilherme Brandão, desmentiu que haverá demissões dos trabalhadores.

A notícia foi confirmada ao Portal A TARDE pela presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), Juvandia Moreira, que está acompanhando o processo de venda da empresa para evitar prejuízos tanto para os trabalhadores quanto para os clientes.

Ao todo, o País possui 853 agências do HSBC e 21 mil funcionários, que serão afetados pela venda. Entretanto, segundo Juvandia, o presidente do banco garantiu que estes profissionais continuarão na empresa que comprar o banco.

"O processo de venda foi confirmado, mas o presidente do banco desmentiu estas informações sobre as demissões. Estamos acompanhando este processo diariamente e conversando com o banco e os funcionários. O Sindicato e a Confederação Nacional vão procurar o novo controlador após a venda para garantir os empregos", ressaltou Juvandia.

Na Bahia, pelo menos 367 bancários poderiam perder seus empregos. Segundo a base de dados do Sindicato dos Bancários da Bahia, o estado possui 17 agências do HSBC, sendo 11 em Salvador, que empregam 535 pessoas.

Este número tende a ser maior, já que alguns municípios, como Camaçari, possuem sindicatos próprios. No caso do município, por exemplo, há uma agência com 14 funcionários, que também seriam prejudicados.

Em relação aos prejuízos para a população, o presidente do sindicato, Augusto Vasconcelos, destaca que o sistema financeiro do Brasil é um dos mais oligopolizados do mundo, por isto a saída do HSBC deste mercado contribuiria para aumentar esta concentração.

"Atualmente, seis empresas detêm 90% do mercado. Se você tira o HSBC, aumenta a concentração de empresas e penaliza o consumidor, ao mesmo tempo em que pode levar a uma onda de demissão em massa", enfatizou.







Juvandia Moreira, presidenta do Sindicato, fala sobre HSBC. Assista: Posted by Sindicato dos Bancários on Terça, 9 de junho de 2015

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região agendou uma reunião com a direção do HSBC no Brasil para esta quarta-feira, 10, para tratar de notícias sobre a venda do banco. Veja a convocação na página da categoria no Facebook:







Representantes dos bancários e do HSBC vão tratar de notícias sobre venda das operações no Brasil Posted by Sindicato dos Bancários on Terça, 9 de junho de 2015

