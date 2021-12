Presidente do Grupo TPC fala sobre crescimento no mercado

Leonardo Barros, 36 anos, preside um dos maiores grupos de logística do Brasil, há 13 anos em atuação. Com os seus sócios, Sérgio Faria e Eduardo Chamadoiro, ampliou um negócio que começou como operação portuária, em Salvador, para logística geral no Brasil. A TPC reúne, hoje, a Ponto Express, Cosmo Express, C. Port e CSL e está em 23 estados. Avon, Claro, Ford e J. Macêdo são alguns dos seus clientes. Para Leonardo, o diferencial do grupo no mercado tem sido a agilidade em responder ao cliente. A seguir, ele fala à série de entrevistas de A TARDE sobre crise e crescimento.

O senhor disse à coluna Tendências & Mercado de A TARDE, ano passado, que estimava um crescimento de 10% em relação a 2013. Essa previsão se confirmou?



Na verdade, 2014, como a gente esperava, foi um ano difícil, pois houve alguns eventos que afetaram diretamente as vendas dos nossos clientes, que foram a Copa e as eleições. Não atingimos os 10%, mas chegamos perto. Crescemos quase 8%. Olhamos bastante para dentro, para melhorar a qualidade do resultado das nossas operações, e aceleramos um pouco o comercial, o que vai ter um efeito muito positivo em 2015. Ganhamos quatro novos clientes em 2014, que começamos a operar no último trimestre do ano passado e agora em 2015. Isso vai nos assegurar um crescimento de dois dígitos este ano, que deve ser um período mais difícil que 2014. Já começaram aí as regras novas de acesso ao crédito. Por exemplo, o Finame (Financiamento de Máquinas e Equipamentos). A taxa era de 6%, agora é 10% e você tinha 90% financiado, agora são 50%. Começaremos a ter surpresas na economia e acho que será um ano complicado. Mas é de anos assim que conseguimos tirar as oportunidades. A gente vai com toda força buscar novos clientes para voltar a crescer dois dígitos, que tem sido a nossa média.

O grupo tem crescido, em média, quanto ao ano?



Dez por cento, à exceção de 2014. É um crescimento acima da média do setor, que é de 6%, 7%.

Como tem conseguido crescer tão bem assim?



Acho que o nosso grande diferencial no mercado - e concorremos com grandes empresas multinacionais - é a resposta rápida. A maioria dos nosso clientes são multinacionais, grandes empresas renomadas no Brasil e no mundo e conseguimos ser ágeis em dar uma resposta a eles. A gente não tem vários níveis hierárquicos para tomar uma decisão. Ser uma empresa 100% brasileira ajuda, temos menos burocracia. Isso tem feito a gente crescer bastante.

O grupo pretende dobrar o faturamento até 2019. Qual será a estratégia para cumprir essa meta?



A gente se especializou, ao longo dos anos, em alguns setores, em alguns segmentos específicos da área de logística e nesses segmentos a gente tem investido cada vez mais em tecnologia, em inovação e tem buscado novos clientes. Um exemplo é o segmento de telefonia. Atendemos quase todas as operadoras de celular do Brasil e isso foi um investimento que fizemos no segmento. Atuamos em todo o país, o que é um diferencial. Para cada área nossa, para cada segmento em que atuamos, fazemos um plano de crescimento orgânico e o plano de crescimento com novos negócios. Em cima disso, a gente contratou o ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) ano passado e há quatro meses fizemos um plano de crescimento. Até 2019 chegaremos na casa dos R$ 620 milhões de faturamento; vamos dobrá-lo. Fechamos 2014 com R$ 365 milhões e projetamos R$ 450 milhões em 2015.

Poderia falar um pouco sobre esse plano?



Basicamente é aumentar a força comercial nesses segmentos com os quais já trabalhamos. Personal care (cuidados pessoais), que tem crescido bastante, e a gente tem vários clientes nele: Avon, Natura, Boticário, Jequiti. O crescimento da classe C impulsionou bastante o setor e isso ajudou muito a gente. É um mercado que, mesmo na crise, não deixou de crescer e vai crescer bastante. Hoje responde pela fatia principal do resultado de faturamento do Grupo TPC. É um segmento que por si só vai crescer ao longo dos anos. Esse segmento de telefonia, nós focamos, em 2014, em buscar mais operadoras para a nossa carteira de clientes e agora trabalhamos com quase todas elas e há um plano de crescimento. Tínhamos um plano de crescimento e expansão para o setor de óleo e gás, mas agora estamos um pouco cautelosos. Esse é um segmento em que o Grupo TPC tem crescido bastante. Já responde por 10% do nosso faturamento. Noventa por cento disso vem dos contratos com a Petrobras, mas a gente não sabe como vai ficar esse segmento daqui para frente. No nosso planejamento estratégico, ele tem um crescimento para chegar a faturar R$ 100 milhões, não só na Petrobras, mas em outros prestadores de serviço da cadeia de óleo e gás. Mesmo com essas intempéries de agora, esse setor vai continuar crescendo. Então achamos que o crescimento no primeiro semestre de 2015 vai ser um pouco mais retraído, mas depois vai acontecer.

Vocês atuam num setor que é estratégico, mas é penalizado pela falta de infraestrutura no Brasil. Como é trabalhar com essas condições para clientes grandes em um país de dimensão continental?



Acho que o desafio da logística é comum a todas as empresas que atuam nesse setor. Quando você sobe para o norte-nordeste, então... Estradas, rodovias, portos, aeroportos... Você tem uma dificuldade muito grande. O Brasil está atrasado em relação a isso. O Grupo TPC faz investimentos grandes em sistemas de roteirização para melhorar a nossa operação de entrega. Investimos muito em tecnologia para suportar essa deficiência que há eventualmente em infraestutura na logística. E apostamos na especialização em alguns segmentos. Tem alguns que até já nos procuraram, mas não os atendemos porque realmente não são a nossa expertise. Resolvemos fechar nesses segmentos que a gente tem experiência e neles procuramos ser o melhor. Com isso ganho volume, consigo melhorar o preço para o cliente. Acho que esse é o caminho.

Quanto investem em tecnologia para suprir essas dificuldades?



Ano passado, compramos um sistema de WMS (Warehouse Management System) próprio, que é um sistema de gestão de armazém na ordem de R$ 6 milhões. Compramos o sistema para suportar as nossas operações e customizar esse sistema para cada cliente. Hoje, por exemplo, a gente consegue gerar a informação da entrega muito rapidamente para os clientes nossos que estão no Brasil e isso é um grande diferencial. Os Correios, por exemplo, é a maior empresa de logística do Brasil, só que você não tem informação se chegou ou não chegou no destino. Conseguimos gerar essa informação da entrega e gerar informação do insucesso da entrega. Quando, por algum motivo, a encomenda não chegou no cliente final, aí é que tem que gerar informação para tratar esse insucesso no serviço. Só podemos fazer isso com um sistema robusto, senão a gente não consegue gerar essa informação. E, como entregar no norte-nordeste é mais difícil, esse planejamento para que a entrega seja feita com sucesso é muito importante; é um diferencial. Às vezes tem que voltar com a mercadoria para a base e isso tem custo alto.

Como surgiu o grupo?



A gente nasceu como operador portuário no Porto de Salvador em 2001. O Sérgio, meu sócio, tem experiência nessa área, ele veio dela. Isso coincidiu com a vinda da Ford para a Bahia. A Ford, para ter incentivo fiscal do governo, precisava descarregar os veículos dela na Bahia e ela não tinha ainda porto próprio na época. E só podia participar da cotação quem era operador portuário cadastrado na Codeba. Nós éramos uma dessas empresas operadoras portuárias, ganhamos e a Ford está com a gente até hoje, foi praticamente a nossa primeira cliente. Operamos o terminal Miguel de Oliveira, deles. Em 2003, nós resolvemos expandir, sair um pouco da área portuária e ir para a área de logística geral. Isso significa toda a parte de armazenagem e distribuição. Compramos três empresas, a Pronto Express, a Pronto Logística e a Cosmo Express, em 2003, e então surgiu o Grupo TPC. Essas empresas já estavam fora da Bahia, tinham algumas operações no eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Então, a gente ampliou a nossa atuação por aí. Com a aquisição dessas empresas, conseguimos mudar um pouco o foco do grupo e aí começamos a crescer, a participar de algumas concorrências, prospectar novos clientes, investir em tecnologia, em gente - trouxemos bons profissionais do mercado. Conseguimos crescer bastante sem perder a nossa raiz, porque a nossa sede ainda é aqui, apesar do centro das decisões estar no eixo Rio-São Paulo.

Você é jovem e tem um negócio de sucesso há muito tempo. Acredita que é difícil empreender no país?



Se disser que é fácil... Não é. Mas a primeira coisa é acreditar no Brasil. Já fizemos vários estudos de expansão para fora do Brasil e acabamos ficando aqui. Achamos que o setor de serviços pode crescer. Para o Brasil se desenvolver, precisa crescer em infraestrutura e logística. Esse foi o primeiro ponto. O segundo foi que contamos com um pouco de sorte, de estarmos em um momento bom de crescimento. Trouxemos, ainda, gente especializada. O grupo TPC é uma família de gente muito competente e capaz. Não é fácil empreender se não tiver equipe boa e projeto sustentável. E fazemos muitos estudos, bem detalhados antes de entrar em um negócio. Acho que o empreendedor tem que arriscar. Acertar e errar faz parte. Acertamos mais do que erramos, mas a gente também errou. O empreendedor, de certa forma, em algum momento vai correr risco.

