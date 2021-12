Presidente da Oi vem a Salvador depois da fusão com a PT

O presidente da Oi, Zeinal Bava, estará em Salvador na quarta-feira, 28, quando vai anunciar o montante de investimentos da empresa para os próximos meses. Zeinal iniciou a primeira viagem por 10 estados brasileiros depois da fusão com a Portugal Telecom.

Na Bahia, o presidente vai apresentar a funcionários e convidados o direcionamento comercial da empresa, se reunir com clientes corporativos e parceiros franqueados de vendas. Ele também vai conhecer as áreas de operações de campo local e percorrer as ruas para ver centrais telefônicas.

A Oi acabou de encerrar uma operação de capitalização de quase R$ 14 bilhões com a fusão. Este é o segundo roadshow feito pelo presidente. No primeiro, logo ao assumir o cargo, há um ano, Zeinal foi às regionais tomar conhecimento da realidade da empresa.

Aqui em Salvador, Zeinal vai falar da operação entre a Oi e a Portugal Telecom e das iniciativas para promover a conectividade residencial, a mobilidade total com novos planos de dados pré-pagos e ofertas voltadas para o público jovem e otimização das redes.

A Oi revisou recentemente a plataforma de produtos e, capitaneada por Zeinal, está promovendo uma transformação cultural na companhia O presidente tem dito a colaboradores e diretores que será preciso assumir muito mais riscos e atender a uma maior exigência para obter resultados.

