Presidente da Fieb estreia coluna mensal em A TARDE

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), José Mascarenhas, estreia neste domingo, 17, uma coluna mensal em A TARDE, que será publicada na seção de economia. Mascarenhas reforça um time de colunistas que faz de A TARDE o jornal do Norte e Nordeste com mais espaço dedicado a artigos de opinião.

O presidente da Fieb diz que pretende contribuir em discussões que estimulem avanços para a Bahia. "Vamos tratar de temas de interesse ao desenvolvimento econômico e social do Estado e do setor industrial, a exemplo de questões macroeconômicos, infraestrutura, logística, política industrial e tecnologia", afirma.

Engenheiro civil de formação, Mascarenhas exerce pela segunda vez a presidência da Fieb, cargo que ocupa até 2014. Atualmente é diretor da Odebrecht e membro do Conselho de Administração da Braskem. Também ocupa o posto de vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a presidência do Conselho Permanente de Infraestrutura da CNI.

Além de ampla experiência na iniciativa privada, Mascarenhas também atuou no setor público. De 1971 a 1979, foi secretário de Estado para Assuntos das Minas e Energia do governo da Bahia. No final da década de 1970, integrou ainda a equipe responsável pelo planejamento para implantação do Polo Petroquímico de Camaçari.

Além da estreia de Mascarenhas, haverá outra mudança nas colunas de economia. O economista e escritor Armando Avena, que antes publicava seus textos aos sábados, passa a escrever quinzenalmente no domingo. Seu primeiro texto no novo dia será publicado no próximo domingo.

"É importante para um jornal mesclar pessoas que escrevem com um viés mais nacional com outras que entendem profundamente os aspectos locais da economia. Os leitores só têm a ganhar com as colaborações de Mascarenhas. Já Avena continuará com sua lucidez, mas agora em novo dia", afirma Vaguinaldo Marinheiro, diretor de conteúdo do Grupo A TARDE.

adblock ativo