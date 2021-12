Presente do Dia dos Pais deve movimentar R$ 5,2 bi

O Dia dos Pais chega com expectativas otimistas em 2017. Uma singela alta de 3,1% é esperada e comemorada por comerciantes, após dois anos seguidos de queda, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo Fábio Bentes, economista da entidade, tal alta esperada pelo comércio não será, porém, capaz de repor as perdas dos últimos anos, sendo a pior delas no ano passado: -9,4%. A informação foi divulgada ontem pelo CNC.

"Estamos projetando a alta porque percebemos que já há um processo de regeneração das condições de consumo". Ele alertou, contudo, que isso não significa que as vendas vão crescer no ritmo de 2010, por exemplo, quando subiram 8,8%.

Empregos

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho apontam geração de novas vagas de trabalho no país. "Isso é fundamental para o comércio se recuperar", disse Bentes.

A queda da inflação é outro sinal positivo para o comércio, apresentando, atualmente, o seu menor índice desde 1999, representando 2,7% no acumulado de 12 meses. Segundo Bentes, "com uma inflação muito baixa, abre-se espaço para uma continuidade do processo longo de redução da taxa de juros".

Produtos

Segundo o estudo do CNC, o Dia dos Pais deverá movimentar cerca de R$ 5,2 bilhões, montante que representa 8,3% do faturamento do comércio em agosto. Do total, 34,4% serão gastos em super ou hipermercados, sendo o restante dividido nas categorias e artigos de uso pessoal e doméstico, como utilidades para o lar e eletrônicos; e vestuário e calçados.

As maiores quedas de preços na cesta de produtos e serviços para o Dia dos Pais foram encontradas pela CNC em bens de consumo duráveis, como microcomputadores (-16,3%), aparelhos telefônicos (-9%), relógios de pulso (-3,5%), além de aparelhos de som (-2%) e TVs (-1,7%). Em Salvador, os smartphones ainda figuram na preferência para a data.

