Presente do Dia dos Pais deve custar em média R$ 100

A crise continua afetando a economia e, mais uma vez, atinge as datas comemorativas. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a venda para o Dia dos Pais, este ano, terá uma queda de faturamento de 9,4%, se comparado ao mesmo período, no ano passado, ainda que movimente R$ 4,2 bilhões em vendas no varejo. A intenção é que as pessoas gastem uma média de R$ 95 a R$ 100 na compra do presente.



O tributarista baiano, Gutemberg Barros, explica que pesquisa e cautela são as melhores opções. "Para quem faz questão de presentear nesse momento, é fundamental fazer uma pesquisa de mercado, para encontrar o menor valor, tendo em vista a inflação dos produtos mais consumidos. Os segmentos de vestuário, alimentação e eletrônicos se destacam", ressalta o especialista.



"Outra dica interessante no momento de ir às compras é procurar saber, no estabelecimento, qual o valor do tributo que está sendo imposto no produto adquirido, já que essa informação é um Direito do Consumidor. Quanto mais supérfluo, mais caro", destaca o especialista, lembrando que o Brasil possui 90 tributos diferentes e é uma das maiores cargas do mundo.

