Prêmio da Mega-Sena sai para aposta única de Castro Alves, na Bahia

Um apostador da cidade baiana de Castro Alves, a 210 km de Salvador, levou sozinho o prêmio de R$ 2.526.635,00 do concurso 2088 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira, 17, em Santa Helena de Goiás.

O ganhador fez uma aposta única, no valor de R$ 3,50, e acertou as dezenas sorteadas: 03 - 14 - 24 - 27 - 38 - 56.

Já a Quina teve 56 apostas vencedoras, que vão levar o prêmio de R$ 24.492,89 cada. Outras 3.262 apostas acertaram a quadra e vão receber, cada uma, o valor de R$ 600,68.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado, 20, com previsão de pagar R$ 3 milhões.

As apostas devem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

