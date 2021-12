Prêmio da Mega-Sena de R$ 80 mi sai para uma aposta de SP

Uma aposta de Mauá, em São Paulo, acertou os seis números da Mega-Sena desta quarta-feira, 6, e ganhou o prêmio de R$ 80.499.108,16. As dezenas sorteadas foram 04, 06, 11, 24, 45 e 48.

Outros 680 apostadores acertaram a quina e vão levar R$ 13.845,79 (cada). Já a quadra saiu para 45.410 acertadores, que vão receber R$ 296,19.

O próximo sorteio, de sábado, 9, deve pagar R$ 2.800.000,00. As apostas podem ser feitas até as 18 horas (horário de Salvador) em qualquer casa lotérica. O valor mínimo do bilhete é R$ 2.

