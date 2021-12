Prêmio da Mega da Virada pode ser o maior já esquecido da história da Caixa

O segundo ganhador do maior prêmio já sorteado pela Caixa Econômica Federal ainda não retirou a bolada e só tem até amanhã para retirar metade dos R$325,250 sorteados na Mega da Virada de 2020. Ele deixará de ter direito ao prêmio, caso perca o prazo, o que pode se tornar a maior quantia esquecida na história das loterias da instituição. As informações são do Estadão.

O ganhador de São Paulo, que ainda não compareceu para a retirada do valor, apostou através do meio eletrônico e dividiu o prêmio com um apostador de Aracaju (SE), que já retirou a quantia. Os números sorteados em dezembro foram: 22 - 35- 17- 41 - 20- 42.

Segundo a Caixa, o prazo máximo para o resgate de prêmios em loterias é de 90 dias após a realização do sorteio. O vencedor não se apresentando para a retirada do valor, a fortuna será passada ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

Segundo dados divulgados pelo Caixa, apenas em 2020 outros R$ 311,9 milhões em prêmios foram esquecidos pelos ganhadores. Além disso nos últimos cinco anos, o valor não resgatado de sorteios da Mega Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Federal chega a R$ 1,62 bilhão.

