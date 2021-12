Prêmio da Mega da Virada deve ultrapassar R$ 200 milhões

A Mega da Virada pode pagar mais de R$ 200 milhões, de acordo com estimativa da Caixa Econômica Federal. O sorteio será realizado às 19h25 (horário de Salvador) do dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 13 horas do mesmo dia.

Se quem ganhar o prêmio aplicar na poupança, terá rendimento mensal de R$ 1,2 milhão, ou seja, R$ 40 mil por dia. E os jogadores têm a garantia que essa bolada vai sair, já que não pode acumular. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será pago para quem fizer cinco números ou a quadra.

