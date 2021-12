Prêmio Corretor do Ano A TARDE incentiva os profissionais

O esforço concentrado no "estoque" de imóveis prontos, no atendimento personalizado voltado para as "reais necessidades dos clientes". A atenção às oportunidades (promoções) criadas pelas construtoras, a busca sempre pelo melhor preço em cada operação - para comprador, vendedor e imobiliária.



Com apenas um ano de atuação - completado no último dia primeiro -, esses foram, na avaliação do sócio-diretor Glauco Sá, os "diferenciais" que levaram a Reis & Sá Imobiliária a se destacar e ser indicada a concorrer (primeira vez) como empresa revelação no Prêmio Corretor do Ano A TARDE 2014.



Em um ano considerado "difícil" para o mercado imobiliário - segundo os especialistas, com o Carnaval realizado no início março, Copa do Mundo no Brasil em meio às férias juninas, além de eleições -, a Reis & Sá deve fechar o ano com cerca de 80 unidades comercializadas.



"Dá uma média de sete unidades vendidas por mês. O nosso diferencial é o atendimento personalizado. O cliente que tem um imóvel e quer vender para comprar outro então, o que a gente faz é buscar o melhor preço sempre, na venda, na compra. O negócio tem de ser bom para todos", diz ele.



Com 24 anos de experiência, Glauco Sá projeta para 2015 crescimento em torno de 20%, 30%, além da expansão da imobiliária. "Queremos mudar para um espaço maior, atender ainda melhor o cliente. Essa indicação ao prêmio é muito gratificante, estamos muito felizes. Esse foi um ano de trabalho árduo, de crise. Portanto, uma grata surpresa. Estamos terminando o ano de forma positiva", conta.



"Olhou, gostou"



Em sua 5ª edição, o prazo para votação (na internet) encerrou-se neste sábado, 13, e foi realizado por meio do site https://premiocorretor.atarde.com.br.



Quem também comemora a indicação é a sócia-diretora da Freitas & Daltro Consultores Imobiliários Aline Gomes, 35, que participa do prêmio pela quarta vez. Especialista em locação e administração de imóveis - apartamentos de um quarto, incluindo flats e villages, de alto padrão -, Aline concorre nas categorias destaque corretora aluguel e mídias sociais.



"(Aluguel) é um negócio rápido: olhou, gostou. Em média, na terceira visita a um imóvel o cliente costuma fechar negócio", diz ela, que já ganhou três vezes como corretora aluguel e, em 2013, em redes sociais.



"O prêmio é o reconhecimento do profissional da luta diária, que batalha o ano inteiro para sobreviver. E este (ano) foi de crise, atípico, onde uns se destacaram mais que outros", diz a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis da Bahia (Sindimóveis), Eliene Freitas.



Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-BA), Samuel Prado, o Prêmio Corretor "eleva a autoestima" dos profissionais da área. "Quero parabenizar o Jornal A TARDE pela iniciativa e desejar longa vida ao prêmio".

