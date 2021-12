Prêmio Corretor do Ano A TARDE chega à 5ª edição

Começou no último dia 29 de novembro e vai até sábado, 13, o período para votação (na internet) no Prêmio Corretor do Ano A TARDE 2014. Realizado pelo Grupo A TARDE, o evento, que chega à 5ª edição, tem como objetivo valorizar e reconhecer os anunciantes, profissionais e empresas do setor e que se destacaram durante o ano.



Para votar, basta acessar a página premiocorretor.atarde.com.br. Cada indicado só poderá concorrer a no máximo quatro categorias. É aceito apenas um voto por CPF (cada categoria). Os vencedores serão conhecidos no dia 17, em evento comemorativo.





Ao todo, serão oito categorias, divididas entre corretor e imobiliária destaque em: imóveis venda; imóveis aluguel; venda de terrenos e fazendas; mídias digitais; revelação; destaque jornal Massa!; destaque interior; melhor fornecedor.



O vencedor de cada categoria ganha troféu, assinatura anual do jornal A TARDE, além de desconto sobre o valor de tabela em todos os veículos do Grupo

A TARDE para anunciar a conquista do prêmio.



Para a gerente de classificados, Sueli Santos, o Prêmio Corretor é um dos mais importantes do setor no mercado nacional, pois valoriza os profissionais "em sua totalidade".

"Chegamos ao quinto ano do prêmio sempre buscando inovar. Fomentando um segmento tão fundamental para a economia do estado", diz Sueli.



Vencedor quatro vezes



Participante desde a primeira edição, em todas elas vencedor na categoria venda de terrenos e fazendas e três vezes campeão na área de venda de casas (e apartamento) de alto padrão, o corretor Crisnilson Lacerda esta semana mesmo já pedia voto pela internet, por meio de seu perfil nas redes sociais.



"O prêmio Corretor do Ano é uma divulgação muito importante para o setor, gera uma publicidade bastante positiva. Traz valorização para o profissional", afirma Lacerda, que novamente concorre na categoria terrenos e fazendas, além de mídias digitais.



Outro que também participa da premiação desde a primeira edição é o sócio-diretor da Novoendereço Imóveis Manoel Teixeira. Para ele, o prêmio é reconhecimento de todo o setor, "uma ideia excelente, que dá ainda mais visibilidade ao setor, aos profissionais da área". Ele concorre na categoria imobiliária aluguel.



O evento conta com o apoio do Creci, Secovi, Sindimóveis e Associação Baiana das Administradores de Imóveis e Condomínios da Bahia (Abai).

