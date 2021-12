Prêmio Corretor do Ano 2015 revela vencedores

Destacar-se nas vendas em ano de retração. A solenidade de entrega do Prêmio Corretor do Ano 2015, durante almoço nesta quarta-feira, 9, no Restaurante Casa do Comércio, teve sabor de resiliência, como enfatizaram os vencedores das dez categorias da premiação, promovida pelo Grupo A TARDE.

Na sexta edição do prêmio, o corretor Crisnilson Lacerda se destacou pela conquista de duas categorias: terrenos e fazendas e mídias digitais. No caso das empresas, a imobiliária J. Osvaldo Imóveis também levou dois prêmios: nas categorias imobiliária venda e imobiliária terrenos e fazendas (veja abaixo a relação de todos os vencedores por categoria).

"Os corretores realmente tiveram um ano difícil, sim, mas muitos souberam vencer as adversidades, buscando oportunidades, a exemplo dos profissionais vencedores deste importante prêmio que renova o ânimo de toda a categoria para 2016", afirmou o diretor pedagógico do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), Noel Silva. Na solenidade, ele representou o presidente da entidade, Samuel Prado, que estava viajando.

Silva alertou para as alternativas de atuação dos profissionais da área. "Se por um lado, houve retração no mercado de vendas, já começamos a notar um certo aquecimento no ramo de alugueis", destacou ele, afirmando que, "no caso das vendas, o corretor deve agora centrar as atenções no cliente que busca imóveis, diante das oportunidades de um mercado onde a oferta é maior que a procura".

O presidente do Sindicato da Habitação (Secovi), Kelsor Fernandes, também ressaltou a força dos profissionais da área. "Historicamente, o corretor é um perseverante, um batalhador, que sempre busca reagir em momentos difíceis, e este prêmio é uma prova de que se consegue bons resultados mesmo em meio à crise", afirmou o sindicalista, parabenizando A TARDE pela iniciativa.

Presidente da Associação Baiana das Administradoras Imobiliárias do Estado da Bahia (Abai), o empresário Manoel Teixeira frisou a importância do prêmio, após um ano "em que foi preciso matar um leão por dia", como declarou.

"Com este prêmio no final do ano, o profissional sente-se coroado de êxito e de reconhecimento pelo árduo trabalho durante todo o ano", declarou.

Teixeira vê com otimismo o mercado para o ano que vem. "Estamos tendo que trabalhar um pouco mais que antes, mas nesse momento a criatividade tem feito a diferença num mercado que não é impossível, pois a necessidade de morar ou melhorar as condições é real em nosso país", declarou.

Mesmo não podendo estar presente à solenidade de entrega do prêmio, a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado da Bahia (Sindimóveis), Eliene Freitas, congratulou-se com os vencedores, em mensagem para os organizadores, parabenizando os profissionais, bem como a iniciativa do prêmio, já na sexta edição.

O diretor comercial do Grupo A TARDE, Edmilson Vaz, disse que as adversidades do ano tornaram a edição 2015 do prêmio ainda mais especial. "Foi um ano em que o mercado na Bahia foi ainda mais difícil e, portanto, agora é realmente uma honra para o Grupo A TARDE promover esta confraternização com profissionais tão comprometidos e que, de modo geral, têm se revelados verdadeiros guerreiros, vencedores de verdade, ao enxergar oportunidades em meio às adversidades, configurando-se, portanto, em exemplos para outros setores da economia", afirmou.

