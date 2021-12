Prêmio acumula e Mega-Sena pode pagar R$ 7 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.731 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 8, em Bom Jesus da Lapa (BA), e o prêmio acumulou. Os números sorteados foram 05, 18, 27, 43, 49 e 59.

A Quina teve 68 apostas vencedoras e cada uma levou o prêmio de R$ 25.764,20. Já a Quadra teve 4.160 premiados, que conquistaram R$ 601,63 cada.

Para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira, 12, a estimativa de prêmio da Mega-Sena é de R$ 7 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Aposta

A aposta mínima custa R$ 3,50, e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país.

adblock ativo